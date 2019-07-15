Юрий Семин: «В нашем футболе засилье менеджеров»

Главный тренер московского «Локомотива» рассказал о разногласиях с руководством клуба в вопросах комплектования состава. В частности, он напомнил о cитуации с уходом Хвичи Кварацхелии.

Одной из главных проблем российского футбола специалист считает засилие менеджеров. «Все было достаточно просто: я хотел, чтобы Кверквелия был у нас, а многие люди этого не хотели. К счастью, удалось свое мнение отстоять», — сказал он.

«Говорил и еще раз повторю: профессионально клуб работает только тогда, когда все вопросы комплектования решаются в контакте с тренером, поскольку он единственный, кто знает – нужен футболист команде или нет, как и где его можно будет использовать», — добавил Семин.

Вот почему одной из серьезных проблем российского футбола стало засилье в нем менеджеров, которым кажется, что они понимают в вопросах селекции больше тренеров», — заключил специалист.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс