Френки де Йонг: «Горд, что меня сравнивают с Йоханом Кройффом»

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг оценил сравнения с легендарным голландским игроком Йоханом Кройффом. До переезда в Каталонию полузащитник выступал за «Аякс».

«Я думаю, что нас нельзя сопоставлять, потому что Кройфф был уникальным явлением в футболе и как игрок, и как тренер. Он полностью изменил футбол. Я не собираюсь сравнивать себя с ним, поскольку что он уникален и является одним из лучших игроков в истории, а я пока только начинаю свою карьеру.

Испытываю ли гордость от подобных сравнений? Да, конечно, ощущаю гордость, когда люди говорят мне, что у нас присутствуют схожие черты. Но я не могу с ним сравниться, потому что он футбольная легенда, а я еще начинаю свой путь», — сказал 22-летний футболист.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo