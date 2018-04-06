Матч Россия – Турция может быть перенесен со стадиона «Динамо» на стадион ЦСКА

РФС недоволен ходом подготовки стадиона «Динамо» к контрольному матчу Россия – Турция. Игра должна открыть арену 5 июня.

«В среду делегация РФС посетила стадион и осталась недовольна увиденным. Сейчас союз рассматривает вариант переноса на другой стадион.

Главный вариант – это стадион ЦСКА, регионы для проведения встречи на рассматриваются.

Многое зависит от ФИФА, которая должна дать добро на проведение встречи на стадионе, задействованном для организации чемпионата мира («ВЭБ-Арена» станет тренировочной площадкой на время ЧМ – прим. Sports.ru)», – цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Ранее руководство комплекса «ВТБ Арена парк» неоднократно заявляло о полной готовности принять матч.

Фото: Global Look Press

Источник: tass