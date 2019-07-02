«Краснодар» призвал отложить рассмотрение вопроса о расторжении контракта с Мамаевым

Председатель Палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов поведал об обстановке с возможным прекращением соглашения между Павлом Мамаевым и «Краснодаром». По его словам, «быки» попросили отложить вопрос о расторжении контракта с игроком.

«Палата планировала рассмотреть дело Мамаева после 8 июля, о чем я заявил в прессе.

Дело в том, что после того, как это сообщение появилось, мы получили ходатайство от «Краснодара», который и подал заявление в палату, с просьбой отложить рассмотрение вопроса о расторжении контракта с Павлом до того момента, пока тот не сможет принять участие в заседании лично», – рассказал Березов.

Контракт Мамаева с «Краснодаром» действует до 31 декабря 2019 года.

Напомним, суд приговорил Павла Мамаева к 17 месяцам заключения в колонии общего режима (до 10 ноября 2019 года).

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»