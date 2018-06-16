Экс-президент Бразилии будет комментировать матчи ЧМ-2018 из тюрьмы

Автор: Тимофей Поршнев 0

Brazil

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет комментировать матчи ЧМ-2018. Сейчас он находится в тюрьме.

В июле 2017 года политик был приговорен с 9,5 годам заключения за коррупцию, позже срок был увеличен до 12 лет.

Делиться впечатлениями об играх чемпионата мира он будет для бразильского телеканала TVT прямо из тюрьмы.

Да Силва будет отправлять в редакцию канала свои мысли, их прямо в эфире будут показывать и зачитывать зрителям.

Первым матчем, на котором будет работать экс-президент, станет встреча Бразилии и Швейцарии 17 июня. Начало – в 21.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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