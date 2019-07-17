Маттейс Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»

Голландский защитник будет выступать в чемпионате Италии. Футболист подпишет с «Ювентусом» долгосрочный контракт.
Маттейс де Лигт в ближайшее время завершит свой переход из «Аякса» в «Ювентус». 19-летний футболист накануне прилетел в Турин.
Сообщается, что сегодня утром он прибыл на медицинский осмотр для своей новой команды. «Ювентус» и «Аякс» согласовали последние детали трансфера. Туринцы заплатят за игрока 70 миллионов евро без учета бонусов.
Qui 📌 #JMedical… 🚙 pic.twitter.com/WWvYrgXSef
— JuventusFC (@juventusfc) July 17, 2019
Отмечается, что в контракте футболиста будут прописаны отступные в размере 150 миллионов евро. В прошедшем сезоне де Лигт провел 33 матча в чемпионате Голландии. На его счету 3 гола и 3 результативные передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный «твиттер» «Ювентуса»