Маттейс Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»

Голландский защитник будет выступать в чемпионате Италии. Футболист подпишет с «Ювентусом» долгосрочный контракт.

Маттейс де Лигт в ближайшее время завершит свой переход из «Аякса» в «Ювентус». 19-летний футболист накануне прилетел в Турин.

Сообщается, что сегодня утром он прибыл на медицинский осмотр для своей новой команды. «Ювентус» и «Аякс» согласовали последние детали трансфера. Туринцы заплатят за игрока 70 миллионов евро без учета бонусов.

Отмечается, что в контракте футболиста будут прописаны отступные в размере 150 миллионов евро. В прошедшем сезоне де Лигт провел 33 матча в чемпионате Голландии. На его счету 3 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «твиттер» «Ювентуса»