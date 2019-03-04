Ди Франческо будет уволен, если «Рома» вылетит из Лиги чемпионов

Автор: Роман Шлуинский 0

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо может покинуть свой пост. Клуб объявил ему условие, при котором 49-летний специалист имеет возможность остаться в команде.

Руководство «волков» отправит специалиста в отставку, если «Рома» по итогам двух матчей с «Порту» не выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сменить Ди Франческо на посту главного тренера «Ромы» может Паулу Соуза, ранее возглавлявший «Фиорентину». В услугах португальского специалиста также заинтересован «Бордо».

Напомним, ответная встреча 1/8 финала ЛЧ «Порту» – «Рома» состоится 6 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени. Отметим, что в первом матче победу одержала «Рома» (2:1).

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио

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