За последние 4 года доход ФИФА составил 6,4 миллиарда долларов

Стал известен доход ФИФА за последние четыре года. Об этом сообщил Associated Press.

По информации источника, доход организации за четырехлетний период с 2015 по 2018 год составил 6,4 миллиарда долларов, резервы наличных средств увеличились до рекордных 2,74 миллиардов.

Стоит отметить, что финансовый результат превзошел прошлогодние прогнозы. ФИФА ориентировалась на увеличение резервов наличных средств до суммы в 1,663 миллиардов долларов.

В прошлом году президент ФИФА Джанни Инфантино получил зарплату в размере 1,9 миллиона долларов и премию – 550 тысяч долларов. Бывший президент организации Зепп Блаттер, к примеру, в 2015 году получил 3 миллиона зарплаты, без учета премий и бонусов.

Фото: Global Look Press

Источник: Associated Press