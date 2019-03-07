Лионель Месси вызван в сборную Аргентины впервые с ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил состав на предстоящие встречи с Венесуэлой и Марокко. Впервые с ЧМ-2018 в заявке оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Вратари: Агустин Маркесин, Хуан Муссо, Эстебан Андрада, Франко Армани;

Защитники: Херман Пеццелья, Габриэль Меркадо, Хуан Фойт, Николас Отаменди, Вальтер Каннеманн, Николас Тальяфико, Маркос Акунья, Гонсало Монтиель, Ренцо Саравия, Лисандро Мартинес;

Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Джовани Ло Чельсо, Мануэль Лансини, Роберто Перейра, Анхель Ди Мария, Федерико Сарачо, Иван Марконе, Доминго Бланко, Родриго де Пауль;

Нападающие: Лионель Месси, Гонсало Мартинес, Пауло Дибала, Анхель Корреа, Лаутаро Мартинес, Дарио Бенедетто, Матиас Суарес.

Сборная Аргентины 22 марта проведет товарищеский матч с Венесуэлой, а 26 марта – с Марокко.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер сборной Аргентины