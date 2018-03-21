Эдуардо Бериццо: «Я победил рак и хочу вернуться к работе»

Бывший главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо рассказал о желании вернуться к работе. Специалист вылечился от рака.

«Я встретил болезнь сильным, и теперь она позади. Сейчас я хочу вернуться к работе. Что касается увольнения из «Севильи», то клуб неверно истолковал реальную ситуацию. Я не хочу обсуждать это, потому что, когда ты живешь прошлым, хочешь оправдать его, объяснить, это лишь забирает силы, необходимые тебе в будущем.

Болезнь? Я знал, что это могло случиться, и так оно и произошло. Я встретил болезнь сильным и победил ее.

Это было быстрое решение. Я не чувствовал себя жертвой, хоть мне и пришлось помучаться с недугом. Но на самом деле лечение получилось очень быстрым. Я перенес операцию, и дальнейшее лечение мне не потребовалось.

Как и любой человек я хочу вернуться к работе. Сейчас я отдыхаю, у меня принудительый отпуск, но я хочу вернуться в кратчайшие сроки», – сказал тренер.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com