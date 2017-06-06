Валерий Непомнящий: «Понимаю, почему Терентьева вернули в «Зенит» — я еще два года назад позвал его в свою команду без раздумий»

Валерий Непомнящий прокомментировал трансфер Дениса Терентьева в «Зенит». Именно по его рекомендации футболист попал в «Ростов» в 2015 году.

Вчера «Зенит» сделал первый шаг в реализации озвученной новым руководством задачи — возвращать в команду питерских воспитанников. В Петербург, после успешных командировок в Томск и Ростов, вернулся уже обогащенный опытом борьбы за золото в чемпионате страны и выступлением против Златана Ибрагимовича в плей-офф Лиги Европы 24-летний Денис Терентьев. А в «Ростове» он оказался по рекомендации экс-тренера «Томи» Валерия Непомнящего, которому Терентьев приглянулся еще весной 2015 года.

— Когда я увидел Терентьева на поле и узнал, что его можно взять у «Зенита» в аренду, сразу настоял на приглашении, — вспоминает Непомнящий. Денис привлек меня полным набором качеств для крайнего защитника — мобильность, высокая скорость, отличная техника, тактическое понимание. В футбольных аспектах я слабых мест у него вообще не увидел. И в концовке сезона 2014/2015, когда он играл за «Томь», мое впечатление подтвердилось.

— Но «Томь» тогда выступала в ФНЛ. Что Терентьеву на тот момент мешало закрепиться на более высоком уровне?

— У него был единственный заметный изъян — уравновешенности не хватало. Выйти из себя и потерять концентрацию мог даже из-за пустяка. А чтобы играть в команде с задачами «Зенита», выступать в Лиге чемпионов, футболист должен быть сосредоточен всегда, не выпадать даже из микроэпизодов. Не знаю, избавился ли Денис от этой проблемы, но раз в «Ростове» у Курбана Бердыева выходил на поле часто и был там достаточно заметной фигурой, наводит на положительный ответ.

— Это ведь вы рекомендовали Терентьева в «Ростов»?

— Да. Курбан Бекиевич советовался со мной, спрашивал мое мнение об этом защитнике.Разговоры в таких случаях сводятся к обсуждению плюсов и минусов игрока. Плюсы Терентьева перевесили. Во многих матчах за «Ростов» он запомнился именно тем, что привлекло меня — большим объемом движения на протяжении всего матча, уверенным владением мячом, скоростными рывками. Важно, что все свои сильные качества Денис сохранял и при переходе на левый фланг. Универсальность — еще один заметный плюс этого защитника.

— Тем не менее, фланговых защитников в «Зените» пока с запасом. В чем-нибудь видите преимущество Терентьева перед Смольниковым, например?

— Для футболиста очень важно найти свою команду, попасть к своему тренеру. Это было видно и на примере Дениса в «Ростове». Предполагаю, что кандидатуру Терентьева обсудили с новым тренером «Зенита», сопоставили его данные с другими защитниками. Ведь когда приглашают футболистов в такие команды, должны продумывать на пять ходов вперед. Учитывают возраст игрока (Терентьеву 24 года), потенциал для прогресса, насколько он адаптирован к разным схемам игры, насколько универсален. Учитывая, что Терентьев молод, играл в «Ростове» на разных флангах и по системе с тремя защитниками, все это говорит за него. А по Смольникову скажу так — еще год назад я его считал игроком, способным выступать в любой сильной команде. Но увиденное на чемпионате Европы меня смутило.

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»