Адриен Рабьо хочет перейти в «Барселону» летом свободным агентом

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо намерен продолжить карьеру в Испании. Игрока интересуют выступления за «Барселону».

23-летний хавбек, который летом станет свободным агентом по истечении срока контракта с парижанами, сообщил представителям сине-гранатовых о своем желании перебраться на «Камп Ноу».

Стороны сохраняют оптимизм по поводу осуществления трансфера, но на данный момент сделка не согласована.

Рабьо отказывается обсуждать продление контракта с «ПСЖ» и с 1 января 2019 года имеет право официально вести переговоры с «Барселоной» и другими клубами.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo