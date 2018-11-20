Адриен Рабьо хочет перейти в «Барселону» летом свободным агентом

Автор: Поршнев Тимофей 0

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо намерен продолжить карьеру в Испании. Игрока интересуют выступления за «Барселону». 

23-летний хавбек, который летом станет свободным агентом по истечении срока контракта с парижанами, сообщил представителям сине-гранатовых о своем желании перебраться на «Камп Ноу».

Стороны сохраняют оптимизм по поводу осуществления трансфера, но на данный момент сделка не согласована.

Рабьо отказывается обсуждать продление контракта с «ПСЖ» и с 1 января 2019 года имеет право официально вести переговоры с «Барселоной» и другими клубами.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

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