Массимилиано Аллегри: «Роналду тренировался с командой и сможет принять участие в матче с «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от встречи 26-го тура чемпионата Италии «Наполи». Также 51-летний специалист рассказал о состоянии нападающего Криштиану Роналду, который накануне повредил голеностоп.

«Этот матч очень важен для обеих команд. Нам необходимо продемонстрировать все, на что мы способны. Это будет важный вечер для итальянского футбола. Чтобы остаться на вершине, необходимо сконцентрироваться и действовать как команда. У нас достаточно желания и энтузиазма. Что касается Роналду, он тренировался с командой и сможет принять участие в матче с «Наполи», — сказал Аллегри.

Напомним, матч «Наполи» — «Ювентус» состоится 3 марта в Неаполе. Начало встречи — 22:30 по московскому времени.

После 25 туров «Ювентус» занимает первое место в Серии А. В активе у туринской команды 69 очков. Идущий вторым «Наполи» (56) отстает от лидера на 13 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Ювентус»