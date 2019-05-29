Марио Гетце может перейти в «Арсенал»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Марио Гетце

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может продолжить карьеру в Англии. Интерес к игроку проявляет лондонский «Арсенал».

Сообщается, что 26-летний хавбек сомневается насчет продления контракта с немецким клубом. Гетце хочет повышения зарплаты, но «шмели» не готовы выполнить условия футболиста.

«Арсенал» следит за  ситуацией и согласен выполнить финансовые условия Гетце в случае перехода хавбека. В минувшем сезоне Гетце провел 34 матча во всех турнирах и забил 7 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Эден Азар установил достижение среди топ-5 лиг

«Челси» установил рекорд в Лиге Европы

«Ливерпуль» включился в борьбу за Юлиана Брандта

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 