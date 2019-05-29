Марио Гетце может перейти в «Арсенал»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может продолжить карьеру в Англии. Интерес к игроку проявляет лондонский «Арсенал».

Сообщается, что 26-летний хавбек сомневается насчет продления контракта с немецким клубом. Гетце хочет повышения зарплаты, но «шмели» не готовы выполнить условия футболиста.

«Арсенал» следит за ситуацией и согласен выполнить финансовые условия Гетце в случае перехода хавбека. В минувшем сезоне Гетце провел 34 матча во всех турнирах и забил 7 голов.

Фото: Global Look Press

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