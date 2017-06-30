Диего Марадона: «Я приехал в Москву, чтобы возглавить сборную России»

Автор: Никита Воробьев 0

Диего Марадона

Легендарный аргентинский футболист – Диего Марадона – признался, что готов поменять Станислава Черчесова у руля национальной команды России. Сейчас чемпион мира 1986 года находится в Москве.

«Возглавить сборную России? Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы», — сказал Марадона.

С 2008 по 2010 годы аргентинец был главным тренером сборной своей страны, с которой дошел до четвертьфинала Чемпионата мира 2010 года. В настоящий момент Марадона возглавляет арабский клуб «Аль-Фуджайра».

Фото: Global Look Press
Источник: Советский спорт

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