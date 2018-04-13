«Манчестер Сити» хочет подписать опорника, хавбека и центрального защитника

«Манчестер Сити» по окончании сезона намерен приобрести по меньшей мере трех игроков. Пеп Гвардиола планирует купить опорного полузащитника, универсального хавбека и центрального защитника.

Вслед за Фредом («Шахтер») в сферу интересов «горожан» попали опорники Юлиан Вайгль («Боруссия» Д), Жоржиньо («Наполи») и Жан-Микаэль Сери («Ницца»), чьи трансферы оцениваются не менее 40 миллионов фунтов каждый.

Кроме того, «Сити» рассматривает варианты с хавбеками Тома Лемаром («Монако») и Эденом Азаром, но «Челси» наверняка не захочет усиливать конкурента по премьер-лиге.

Покупка центрального защитника – наименее приоритетная задача для «Сити», который следит за ситуацией вокруг Тоби Алдервейрелда («Тоттенхэм»).

До сих пор главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола потратил на усиление состава 450 млн фунтов. К началу следующего сезона трансферные траты испанца могут превысить 600 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph