Курбан Бердыев: «Сегодня Энаке прилетит в Казань»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подтвердил информацию о том, что казанский клуб планирует подписать румынского защитника «Стяуа». Им станет Габриэл Энаке.

«Он сегодня прилетит, есть с ним договоренность. Думаю, что мы его заявим», – рассказал Бердыев.

Напомним, владелец «Стяуа» Джиджи Бекали выгнал футболиста из команды после неудачной игры в дерби с бухарестским «Динамо» (2:2), который прошел 18 февраля.

27-летний румынский защитник в этом сезоне в 23 матчах команды не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: БИЗНЕС ONLINE