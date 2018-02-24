Курбан Бердыев: «Сегодня Энаке прилетит в Казань»

Автор: Лидия Дидык 0

Курбан Бердыев

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подтвердил информацию о том, что казанский клуб планирует подписать румынского защитника «Стяуа». Им станет Габриэл Энаке.

«Он сегодня прилетит, есть с ним договоренность. Думаю, что мы его заявим», – рассказал Бердыев.

Напомним, владелец «Стяуа» Джиджи Бекали выгнал футболиста из команды после неудачной игры в дерби с бухарестским «Динамо» (2:2), который прошел 18 февраля.

27-летний румынский защитник в этом сезоне в 23 матчах команды не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: БИЗНЕС ONLINE

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