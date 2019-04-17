Юрист Мохамеда Салаха прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из «Ливерпуля»

Юрист нападающего «Ливерпуля» Рами Аббас Исса дал в своём твиттере комментарий относительно слухов о возможном уходе игрока из мерсисайдского клуба. По информации испанских СМИ, у египтянина есть серьезные разногласия с главным тренером команды.

СМИ утверждают, что Салаха убедили не принимать поспешных решений, пообещав, что если к окончанию сезона его позиция не изменится, его будут готовы продать.

Юрист в своем твиттере опроверг все слухи об уходе своего клиента из «Ливерпуля» и высмеял публикацию испанской газеты.

В этом сезоне нападающий провел 34 мачта, забил 19 голов и отдал 9 голевых передач в рамках чемпионата Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: As