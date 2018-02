Харри Кейн – первый за 7 лет игрок «Тоттенхэма», забивший и нереализовавший пенальти в матче АПЛ

Харри Кейн вспомнил достижение Рафаэля ван дер Варта в АПЛ. Англичанин дважды попытался пробить пенальти, но не показал 100%-ную результативность.

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн в матче чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:2) на 87-й минуте не реализовал 11-метровый, а на 95-й – реализовал.

Harry Kane became the 1st player to score and miss a penalty for Spurs in a single #EPL match since Rafael van der Vaart against Bolton (2-1 win) on 5 February 2011. #LIVTOT #COYS #THFC

— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 4, 2018