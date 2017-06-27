Кристиан Паскуато: «Если бы меня пригласил Манчини, я бы сразу поехал»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато хотел бы выступать под руководством Роберто Манчини. Итальянский полузащитник не понимает своих соотечественников, которые не хотят переходить в «Зенит».
«Читал, что в Италии многие футболисты сомневаются, переходить ли в «Зенит». Сумасшедшие! Если бы меня пригласил Роберто Манчини, я бы уже был там» — написал футболист на своей страничке в твиттере.
Напомним, что права на игрока принадлежат туринскому «Ювентусу». Прошедший сезон Паскуато провел в «Крыльях Советов», за которые забил 5 голов.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»