Кристиан Паскуато: «Если бы меня пригласил Манчини, я бы сразу поехал»

Автор: Никита Воробьев 0

Паскуато

Бывший футболист «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато хотел бы выступать под руководством Роберто Манчини. Итальянский полузащитник не понимает своих соотечественников, которые не хотят переходить в «Зенит».

«Читал, что в Италии многие футболисты сомневаются, переходить ли в «Зенит». Сумасшедшие! Если бы меня пригласил Роберто Манчини, я бы уже был там» — написал футболист на своей страничке в твиттере.

Напомним, что права на игрока принадлежат туринскому «Ювентусу». Прошедший сезон Паскуато провел в «Крыльях Советов», за которые забил 5 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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