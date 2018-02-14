В Англии мужчина, укравший со счетов жены 5 млн фунтов на покупку «Портсмута», получил 5 лет тюрьмы

В Англии на 5 лет осужден мужчина, который украл со счетов своей жены 5 миллионов фунтов. Британец хотел потратить эти деньги на покупку «Портсмута».

Женщина открыла депозит в банке в 2009 году, но заподозрила неладное, когда поняла, что не получает проценты.

В итоге выяснилось, что ее 39-летний муж вывел деньги на свой счет, чтобы приобрести «Портсмут». «Помпи» тогда еще выступали в АПЛ, но испытывали серьезные финансовые проблемы и готовились к введению внешнего управления.

Сейчас «Портсмут» выступает в третьем английском дивизионе.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun