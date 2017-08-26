Гелор Канга может перейти в «Спартак»

Автор: Никита Воробьев 0

Гелор Канга

Полузащитник «Црвены Звезды» Гелор Канга может вернуться в Россию. В футболисте заинтересован «Спартак».

Сообщается, что московский клуб уже сделал предложение сербскому по трансферу Канга и в настоящий момент ожидает ответ.

В понедельник «Црвена Звезда» начнет с Канга переговоры о продлении контракта на год с улучшенными условиями.

Канга известен в России выступлениями за «Ростов» в период с 2013 по 2016 года. В недавней встрече в Лиге Европы против «Краснодара» он забил решающий гол для своей команды и вывел ее в групповой этап.

За «Црвену Звезду» габонец провел 42 матча, забил 9 голов и отдал 17 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: HotSport

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