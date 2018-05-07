Тренеры «Барселоны» организовали для команды чемпионский коридор после игры с «Реалом»

Тренерский штаб «Барселоны» сделал чемпионский коридор для игроков команды после матча с «Реалом» (2:2). Королевский клуб отказался участвовать перед игрой в традиционной для Испании церемонии с коридором почета для команды, ставшей чемпионом страны.

El Clásico | El único pasillo que hubo fue azulgrana: el homenaje final del staff a los jugadores https://t.co/EBxiHV8U8s vía @diarioas — AStv (@AS_TV) May 6, 2018

«Мы семья. Они не захотели делать для нас коридор, я попросил это сделать наш штаб.

Это был коридор из людей, которые заботятся о «Барселоне», – рассказал защитник команды Жерар Пике.

Фото: Global Look Press

Источник: As