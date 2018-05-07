Тренеры «Барселоны» организовали для команды чемпионский коридор после игры с «Реалом»

Автор: Лидия Дидык 0

Барселона

Тренерский штаб «Барселоны» сделал чемпионский коридор для игроков команды после матча с «Реалом» (2:2). Королевский клуб отказался участвовать перед игрой в традиционной для Испании церемонии с коридором почета для команды, ставшей чемпионом страны.

«Мы семья. Они не захотели делать для нас коридор, я попросил это сделать наш штаб.

Это был коридор из людей, которые заботятся о «Барселоне», – рассказал защитник команды Жерар Пике.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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