Джеймс Мэддисон может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 67 млн евро

Автор: Тимофей Поршнев 0

Maddison

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может сменить клубную прописку. Его зовут в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, 22-летний футболист стал одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки по хавбеку оценивается в 60 млн фунтов (примерно 67 млн евро).

Английский плеймейкер «Лестера» в минувшем сезоне отметился семью голами и семью результативными передачами. Больше него в команде забивал только нападающий команды Джейми Варди — 18.

«Лестер» приобрел футболиста у «Норвича» прошлым летом за 22,5 млн фунтов стерлингов.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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