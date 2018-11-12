Футболист «ПСЖ» не завершит карьеру, пока не сыграет в АПЛ

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес заявил, что все еще хочет попробовать себя в английской Премьер-лиге. Футболист уверен в своем желании.

«Идея о том, что я могу завершить карьеру, так и не поиграв в Премьер-лиге — это невозможно. Безусловно, английский чемпионат это самый захватывающий футбол в мире. Благодаря уважению к игрокам со стороны фанатов и той страсти, которая есть на поле. Идеально было бы там поиграть, но я так или иначе доберусь до туда в той или иной роли» — сказал Алвес.

Фото: Global Look Press

Источник: The telegraph