«Ростов» объявил об уходе Александра Гацкана

«Ростов» объявил об уходе полузащитника Александра Гацкана. Футболист играл за команду из Ростова-на-Дону 11 лет.

35-летний футболист продолжит карьеру в другом клубе. Игроком интересуются «Сочи» и «Рубин».

«Между «Ростовом» и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры полузащитника. Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу.

Александр – один из лидеров клуба в последние 10 лет, и мы всегда будем помнить и ценить тот вклад, который он внес в успехи команды.

Матч «Ростов» — «Спартак», который состоится 20 июля, станет последним для Александра в составе нашего клуба. Приглашаем всех болельщиков желто-синих на игру, чтобы выразить благодарность и уважение Гацкану. Спасибо за все, Капитан!» – объявил сайт клуба.

Гацкан выступал за команду с 2008 года.

Молдавский футболист – рекордсмен «Ростова» по играм в РПЛ, всего Гацкан сыграл 266 матчей за клуб. В составе желто-синих Гацкан завоевал Кубок России в 2014 году, а также серебряные медали чемпионата России в сезоне-2015/16.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ростова»