Диего Коста пропустит восемь матчей чемпионата Испании

Нападающий «Атлетико» Диего Коста пропустит остаток сезона. Форвард получил восьмиматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче против «Барселоны».

Встреча состоялась в прошедшую субботу в рамках 32-го тура Примеры. На «Камп Ноу» «Барселона» победила со счетом 2:0.

В середине первого тайма матча Коста был удален за оскорбление судьи. В рапорте Мансано указал, что футболист использовал уничижительные высказывания в адрес его матери. Игрок отрицал, что оскорблял арбитра. Вина Косты полностью доказана, так как выкрики были слышны через микрофон судьи, что позволило их зафиксировать.

Руководство «матрасников» рассматривает вариант с продажей футболиста в летнее трансферное окно. В клубе недовольны как поведением форварда, так и его игровыми показателями.

Диего Коста выступает за мадридский клуб с января 2018 года. Ранее нападающий выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 годы. В общей сумме Коста провел 126 игр и забил 48 голов. Футболист в составе «матрасников» стал чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, двукратным победителем Лиги Европы УЕФА и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: COPE