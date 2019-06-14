Стало известно расписание матчей Лиги 1 на следующий сезон

Стал известен календарь игр Лиги 1 на следующий сезон. Начало чемпионата запланировано на 10 августа, а конец — на 23 мая.

В первом туре проведут встречи:

«Дижон» – «Сент-Этьен», «Марсель» – «Реймс», «Ницца» – «Амьен», «Страсбур» – «Метц», «Монпелье» – «Ренн», «Анжер» – «Бордо», «Лилль» – «Нант», «ПСЖ» – «Ним», «Брест» – «Тулуза», «Монако» – «Лион».

«ПСЖ» и сыграют «Монако» между собой 30 ноября и 11 января, а «ПСЖ» и «Лион» — 21 сентября и 8 февраля.

В минувшем сезоне чемпионата Франции чемпионом стал «ПСЖ» (91 очко). Вторым стал «Лилль» (75), третью позицию занял «Лион» (72).

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Лиги 1