«Челси» может назначить Джанфранко Дзолу тренером до конца сезона в случае отставки Маурицио Сарри

«Челси» может отправить в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри. Итальянский специалист возглавил клуб летом 2018 года.

В лондонском клубе раздумывают над тем, чтобы уволить Сарри. В этом случае временно исполняющим обязанности главного тренера команды станет помощник Сарри Джанфранко Дзола.

«Челси» может поступить аналогично тому, как сделал «Манчестер Юнайтед», пригласивший Оле-Гуннара Сульшера: Дзола доработает до конца сезона, а летом в команду придет более статусный тренер.

«Челси» после 26 туров занимает шестую строчку в чемпионате Англии, имея в активе 50 очков. Накануне лондонский клуб потерпел сокрушительное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:6.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia