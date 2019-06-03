Тоби Алдервейрелд: «В следующем году мы хотим быть в финале ЛЧ снова»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд высказался после финального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Команда Почеттино уступила «красным» (0:2). 

Футболист заявил, что лондонцы намерены повторить успех и дойти до решающего матча турнира.

«Конечно, все очень разочарованы, но мы должны смотреть на это так: это следующий шаг, который мы сделали, и теперь должны продолжать идти дальше.

Не стоит думать: «О, «Тоттенхэм» доволен финалом и, может быть, через пару лет он вернется». Нет-нет. В следующем году мы хотим быть здесь снова», — сказал бельгийский игрок.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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