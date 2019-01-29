«Реал» интересуется нападающим «Айнтрахта» Лукой Йовичем

Автор: Андрей Синельщиков 0

Мадридский «Реал» следующим летом рассмотрит вариант с трансфером нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича. 21-летний сербский форвард выступает за немецкую команду на правах аренды.

Йович перешел в «Айнтрахт» из «Бенфики» на правах аренды в июне 2017 года. Ожидается, что по окончании нынешней кампании клуб из Франкфурта выкупит 21-летнего серба.

Интерес к Луке проявляют также каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

В этом сезоне немецкой Бундеслиги Йович забил 13 мячей и отдал 3 результативные передачи в 17 матчах.  Форвард возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.

«Реал», набрав 39 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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