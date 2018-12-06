Жозе Моуринью: «Юнайтед» показал характер, игроки готовы выходить на поле и биться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничейный исход матча с «Арсеналом». Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», закончилась со счетом 2:2.

«Мы забили четыре гола, а матч завершился ничьей 2:2! Мы, как обычно, допускали ошибки и платили за них.

Сегодня все было, в принципе, как и обычно, но мы показали характер. Игроки готовы выходить и биться, команде нужно отдать должное. Она была на пределе, очень устала. Некоторые игроки не играли весь сезон, Крис Смоллинг играл в непростых условиях, но «Арсенал» проявлял опасность только тогда, когда мы теряли мяч в опасных зонах.

Это была игра с душой и сердцем, ребята все отдавали за футболку клуба. Но с лавки все равно чувствовалась небольшая паника, когда мяч доходил до нашей оборонительной зоны.

Как избавиться от этой паники? Я не знаю. Я тренер «МЮ», но не знаю ответ на этот вопрос.

В матчах мы всегда создаем первый момент. Но сколько раз мы его реализовывали, чтобы оттолкнуться от этого? Очень, очень редко. Но я доволен парнями.

Характер был на уровне «Манчестер Юнайтед», но нам не хватило других качеств. Я не согласен с людьми, которые сравнивают нашу команду с «МЮ» времен Роя Кина, Руда ван Нистелроя, Неманьи Видича. Дайте нам время. Я доволен характером команды, но мы не в форме и нестабильны», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC