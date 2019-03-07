Хулен Лопетеги через суд требует у «Реала» 28 миллионов евро

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги намерен добиться от клуба выплаты компенсации за разрыв контракта. Испанский специалист был отправлен в отставку после разгромного поражения от «Барселоны» со счетом 1:5.

Лопетеги ведет со своим бывшим клубом разбирательство в суде. Лопетеги требует от «Реала» за расторжение контракта выплаты 28 миллионов евро. Это сумма, которую он должен был получить по условиям трехлетнего соглашения, заключенного со «сливочными» летом прошлого года.

Лопетеги тренировал «Реал» лишь четыре месяца. Под его руководством команда впервые за 17 лет опустилась ниже восьмого места в таблице испанской Примеры. До мадридского клуба специалист возглавлял национальную сборную Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: AS