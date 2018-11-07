Федор Чалов: «Матч с «Реалом» показал, что нет ничего невозможного»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ромой». Матч состоится в рамках 4-го тура Лиги чемпионов в «Лужниках».

«Мы действительно приложим все силы, чтобы провести второй матч с «Ромой» успешнее, чем первый. «Рома» дает играть в футбол и сама играет, поэтому здесь все зависит только от нас, от того, кто будет лучше в конкретные девяносто минут. Хочется верить, мы выйдем на поле при переполненных «Лужниках». А матч с «Реалом» в похожей обстановке показал, что нет ничего невозможного. Думаю, в таких поединках за нас переживают не только армейские, но и многие «нейтральные» болельщики по всей стране. Для всех них мы постараемся сделать главное — добиться очередного победного результата!», — сказал 20-летний нападающий.

Чалов выступает за ЦСКА с 2016 года. Нападающий провел 48 игр и забил 20 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт ПФК ЦСКА

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