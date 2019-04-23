Шейн Лонг установил рекорд Английской Премьер-лиги

В перенесенном матче 31-го тура Английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимает «Саутгемптон». Нападающий гостей Шейн Лонг открыл счет в этой встрече (1:0, второй тайм).

Ирландский форвард отличился на 7-й секунде игры. Таким образом, этот гол стал самым быстрым за всю историю АПЛ.

После розыгрыша с центра поля игрок «Уотфорда» пытался выбить мяч, но попал им в Лонга. Он вышел один на один с вратарем Беном Фостером и перебросил его.

Напомним, до этого автором самого быстрого гола в чемпионате Англии был защитник «Тоттенхэма» Ледли Кинг. В сезоне-2001/01 он забил «Брэдфорду» на 10-й секунде.

В нынешнем сезоне Шейн Лонг принял участие в 22 матчах АПЛ. Он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta Sports