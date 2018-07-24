Малком переходит в «Барселону» за 41 миллион евро

Полузащитник «Бордо» Малком продолжит карьеру в «Барселоне». Его переход будет стоить 41 млн евро.

Каталонский клуб согласовал сумму трансфера за бразильца с «жирондинцами», а также условия контракта с самим игроком.

«Барса» заплатит за Малкома 41 миллион евро. С футболистом будет подписан контракт сроком на пять лет.

Отметим, что каталонцы включились в борьбу за бразильского хавбека только вчера. Малком уже готовился к вылету в Рим для подписания контракта с «Ромой».

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио