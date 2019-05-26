Футболисты и тренеры московского «Динамо» остались в восторге от новой арены.

В воскресенье бело-голубые провели первый матч на новом стадионе клуба. Команда сыграла вничью с тульским «Арсеналом» 3:3.

Дмитрий Хохлов, главный тренер бело-голубых: «Поздравляю всех с открытием прекрасного стадиона. Мы хотели выиграть в первой встрече, но, к сожалению, не получилось. Ничья вроде тоже неплохо, но есть осадок», — сказал после матча.

Газон еще не готов на 100%, потому что его делали в очень быстром режиме. Нужно еще время, чтобы он настоялся. Сейчас поле чуть-чуть мягкое».

Мигель Кардозу, автор первого гола на новой арене «Динамо»: «Я очень рад, что мне удалось забить первый гол. Теперь это новая страница в истории нашего клуба. Спустя десять лет команда вернулась на свой стадион. Испытывал невероятные эмоции от нахождения на нем. Он очень красивый».

Нам было важно не проиграть сегодня, с задачей мы справились. Могу выразить только самые искренние слова благодарности всем болельщикам. Атмосфера была невероятной.Что касается игры, то мы больше внимания уделили атаке, а не обороне. Думаю, что болельщикам должно было понравиться».

Кирилл Панченко, нападающий столичной команды: «Мне приходилось играть и при 30 тысячах, но, когда выходишь при 25 тысячах и все они твои болельщики, это вдохновляет. Они сегодня на высоте, и огромное спасибо им за сезон. На все наши выезды болельщики выбирались большим десантом. Получился большой праздник, большой день».

«Обидно пропускать в концовке, но мы всё разберём. В следующем сезоне будем настраиваться на положительный результат. Люди столько ждали этого открытия — 11 лет. Мы уже перенесли открытие стадиона один раз, так что эмоции болельщиков понятны. Эмоции у болельщиков были просто супер. Сегодня играть было одно удовольствие».

Антон Шунин, капитан «Динамо»: «Болельщиков сегодня был праздник во всём. Новый красивый стадион, много забитых голов. День удался. Я остался под большим впечатлением, у нас лучший стадион. Я очень рад, что мы наконец то спустя десять с лишним лет вернулись домой. Я никогда не видел столько болельщиков, сколько нас сегодня поддерживало. Я очень счастлив и горд, что играю в «Динамо».

«Хорошо, что сделали трибуны близко к полю. Болельщикам хорошо видно футбол, а мы их хорошо слышим. Будет ли и дальше ходить на матчи «Динамо» столько зрителей? Будем хорошо играть, буду ходить. В следующем году, я уверен, мы начнём новую историю. Мешало ли мне солнце во время матча? На каждом стадионе оно мешает. Никуда от этого не деться. Только если крышу закрывать. Но летом ее закрывать – преступление. Да и крыш у нас нет практически негде в стране».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»