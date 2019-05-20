«Манчестер Сити» может сделать Гарри Магуайра самым дорогим защитником в истории

«Манчестер Сити» намерен подписать защитника «Лестера» Гарри Магуайра. «Горожане» готовы заплатить за 26-летнего английского футболиста около € 100 млн.

После того, как Венсана Компани объявил о своем уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона,

«горожане» находятся в поисках замены бельгийцу. Сообщается, что главной трансферной целью «Сити» этим летом является защитник «Лестера» Гарри Магуайр.

Однако «лисы» не хотят продавать своего основного защитника, заключившего новый пятилетний контракт с клубом в сентябре. Поэтому сумма его трансфера может составить порядка 100 миллионов евро. Таким образом Магуайр может побить трансферный рекорд Вирджила ван Дейка, который зимой 2018-го перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за рекордные для защитника 85 миллионов евро.

В этом сезоне Магуайр провел в Английской Премьер-Лиге 31 матч и забил 3 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail