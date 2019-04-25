Хуан Бернат: «Неймар — волшебник с мячом, а Мбаппе быстрее»

Автор: Роман Шлуинский 0

Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат рассказал о различиях и сходствах двух нападающих клуба — Неймара и Килиана Мбаппе. Испанец также отметил, что они оба отличные игроки. 

«Они оба отличные игроки, я не могу выбрать одного. Я думаю, что Мбаппе жаждет побед — вот что делает его выдающимся. Ему всего 20 лет, он молод, но уже является лидером. Я уверен, что в будущем он станет обладателем «Золотого мяча», не сомневаюсь в этом.

Неймар — топ-футболист. Он волшебник с мячом. Неймар и Мбаппе — очень разные. С точки зрения скорости Мбаппе стоит выше, но они оба амбициозны и хотят побеждать. Они оба хотят выиграть все. Мне было бы очень больно видеть Неймара в «Реале». Он игрок «ПСЖ», с ними обоими очень хорошо играть», — сказал Бернат.

Напомним, Неймар и Мбаппе перешли в парижский клуб летом 2017 года. За бразильца «ПСЖ» заплатил 222 миллиона евро, а за француза, с учетом года аренды, — 180 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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