«Шеффилд Юнайтед» вернулся в Английскую Премьер-лигу спустя 12 лет

«Шеффилд Юнайтед» обеспечил себе участие в Премьер-лиге в следующем сезоне. Команде удалось вернуться в высший дивизион Англии спустя 12 лет.

«Шеффилд» вернулся в АПЛ благодаря осечке прямого конкурента — «Лидса». В 45-м туре Чемпионшипа «клинки» одержали победу над «Ипсвичем» (2:0), тем самым набрав 88 баллов. А «Лидс» в том же туре сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), получив 83-е очко в этом сезоне.

Таким образом, «павлины» за один тур не смогут догнать «Шеффилд», который находится на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Стоит отметить, что только первые 2 строчки обеспечивают прямой выход в АПЛ. До этого путевку в высший дивизион Англии уже обеспечил «Норвич», занимающий первое место с 91 баллом.

Напомним, «Шеффилд» в последний раз выступал в Английской Премьер-лиге 12 лет назад. Тогда «клинки» закончили сезон на 18-й позиции.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»