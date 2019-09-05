Губернатор Приморья: «Джанни Инфантино готов вложить 5 млн долларов в детский спорт во Владивостоке»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о проекте футбольной школы во Владивостоке. Проект был предложен президентом ФИФА Джанни Инфантино президенту РФ Владимиру Путину.

По словам главы Приморья, Инфантино готов инвестировать в строительство объекта порядка 5-ти миллионов долларов. Во Владивостоке намерены построить арену, рассчитанную на 15 тысяч зрителей.

«Полностью поддерживаю идею Инфантино. Мы разговаривали с Игорем Евгеньевичем Левитиным, который курирует спорт от администрации, что это была бы правильная идея – сделать стадион тысяч на пятнадцать с детской школой и остальным», — cказал Кожемяко.

«По моим сведениям, Инфантино готов вложить в детский спорт и строительство детских площадок и манежа во Владивостоке порядка 5 миллионов долларов. Поэтому его приезд – это знаменательное событие», – добавил он.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС