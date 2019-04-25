Премьер-лига. 25-й тур. «Арсенал» разгромил «Спартак» в Туле

В матче 25-го тура Российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» принимал «Спартак». Матч закончился победой хозяев.

Премьер-лига. 25-й тур

АРСЕНАЛ — СПАРТАК — 3:0 (3:0)

Тула. 25 апреля.

Стадион: «Арсенал».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, К. Комбаров, Альварес, Мохаммед, Ткачев (Берхамов, 90), Горбатенко, Мирзов, Костадинов, Кангва (Хагуш, 46), Джорджевич (Аджоев, 90).

«Спартак»: Максименко, Дм. Комбаров, Айртон, Джикия, Гапонов, Гулиев (Глушаков, 59), Зобнин, Фернандо (Глушенков, 75), Ташаев, Мельгарехо (Мелкадзе, 59), Зе Луиш.

Голы: 1:0 — Кангва (6), 2:0 — Ткачев (24), 3:0 — Мирзов (37, с пенальти).

Предупреждения: Горбатенко (22), Ткачев (57), Костадинов (60).

10 (7) удары (в створ) 10 (5)

13 фолы 11

5 угловые 4

1 офсайды 1

35 % владения мячом 65

До этой встречи «Арсенал» имел 3-матчевую серию без поражений. Поэтому туляки начали игру активно. Уже на 6-й минуте хозяева открыли счет. Кангва получил мяч в штрафной и перебросил вратаря. Удвоил преимущество Ткачев, который с острого угла пробил в ближний угол. Перед перерывом «Арсенал» заработал пенальти — Айртон сфолил на Мирзове, который и реализовал 11-метровый. Во втором тайме туляки могли забить еще, но ворота гостей спасал голкипер Максименко. Таким образом, «Арсенал» набрал 38 очков и приблизился к «Спартаку» (39), который занимает 5-е место в таблице РПЛ.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»