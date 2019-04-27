Поль Погба договорился о личном контракте с «Реалом»

Автор: Роман Шлуинский 0

Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал личный контракт с «Реалом». Об этом сообщает As.

По данным издания, 26-летний француз договорился с мадридским клубом об условиях личного контракта. Погба по нему будет зарабатывать 12 миллионов евро в год с учетом оплаты налогов.

Отмечается, что французский полузащитник хочет избежать долгих переговоров, которые случились в 2016 году во время перехода в «МЮ» из «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Поль Погба принял участие в 32 матчах АПЛ. Он забил 13 мячей и отдал 9 результативных передач.

 

Фото: Global Look Press
Источник: As

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