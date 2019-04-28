Николя Пепе повторил рекорд 57-летней давности

В матче 34-го тура Лиги 1 «Лилль» разгромил «Ним» — 5:0. Полузащитник хозяев Николя Пепе забил в этой встрече один мяч.

Этот гол стал для ивуарийского футболиста 20-м в чемпионате Франции. Также он отметился 11 результативными передачами.

Таким образом, Николя Пепе — первый футболистом из Кот-д’Ивуара, который отличился 20 раз в высшем дивизионе Франции с сезона-1961/62.

Напомним, ранее, 57 лет назад, Секу Туре из «Монпелье» достигал этой отметки. Дидье Дрогба, выступавший за «Ле-Ман», «Генгам» и «Марсель», забил 19 мячей в сезоне-2003/04.

Кроме того, Пепе – первый игрок «Лилля» после Эдена Азара, забивший 20 голов в чемпионате. Бельгиец достигал этой отметки в сезоне-2011/12.

На данный момент Николя Пепе в списке лучших бомбардиров Лиги 1 занимает второе место. Он уступает Килиану Мбаппе из «ПСЖ» (30 голов в 27 матчах).

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News