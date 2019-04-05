Сергей Семак: «Ситуация с Кокориным переходит все границы человеческого понимания»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел пресс-конференцию перед матчем 22-го тура чемпионата России против «Локомотивом». Не осталась без внимания и ситуация с Александром Кокориным.

«Я бы очень хотел его возвращения в футбол, потому что знаю Сашу. Не знаю, насколько сложно ему с точки зрения физических кондиций и перенесенной операции, как быстро он сможет вернуться. Но я в это верю. С моей стороны, от лица Сергея Семака, я желаю ему скорейшего возвращения. И еще раз повторюсь, что эта ситуация, на мой взгляд, переходит все границы человеческого понимания. Давайте тогда за каждую драку сажать всех на год, тогда будет понятно и ясно всем. Подрался — сел на год.

Для меня остается большой загадкой, почему это дело стало показательным. Жду и надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать Александра. Надеюсь, когда эта ситуация разрешится, то первым, с кем он будет разговаривать по поводу дальнейшего продолжения карьеры, будет наш клуб. Я бы этого очень хотел».

Напомним, 3 апреля Пресненский районный суд Москвы продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 25 сентября. Футболисты с 11 октября 2018 года по делу о двух драках в Москве.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт «Зенита»