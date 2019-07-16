Себастьен Аллер переходит в «Вест Хэм»

Автор: Анатолий Акулов 0

Аллер

Французский нападающий продолжит карьеру в чемпионате Англии. Форвард близок к переходу в лондонский «Вест Хэм».

«Айнтрахт» подтвердил, что договоренность о трансфере 25-летнего футболиста достигнута. В ближайшее время француз отправится на медосмотр для «молотобойцев».

Если все пройдет успешно, то сделка будет официально оформлена. Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит за игрока сборной Франции 40 миллионов евро. С игроком подпишут долгосрочный контракт сроком на 5 лет.

В прошедшем сезоне форвард провел 29 матчей в чемпионате Германии. На его счету 15 голов и 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный «твиттер» «Айнтрахта»

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