Эктор Бельерин о Меган Рапино: «В футболе нам нужно больше таких, как ты»

Автор: Анатолий Акулов 0

Бельерин

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин встретился с футболисткой сборной США Меган Рапино. Испанец считает, футболу порой не хватает людей с твердыми принципами.

В Америке проходит Международный кубок Чемпионов. Перед очередным матчем игрок лондонского «Арсенала» опубликовал фото с Меган Рапино.

Напомним, Меган стал чемпионкой мира по футболу среди женских сборных в составе сборной США. «Нам нужно больше таких, как ты, в игре», — написал Бельерин.

Футболистка ведет активную борьбу за равную оплату в женском и мужском футболе. Меган Рапино — двукратная чемпионка мира и обладатель золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне.

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» «Арсенала»

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