Кристиан Ромеро близок к переходу в «Ювентус»

Автор: Анатолий Акулов 0

Аргентинский защитник «Дженоа» может покинуть команду. Футболист близок к переходу в «Ювентус».

Сообщается, что cегодня утром 21-летний аргентинец прибыл в медицинский центр туринского клуба. В настоящее время защитник проходит медобследование.

После прохождения процедур игрок подпишет полноценный контракт с «бьянконери». Ранее сообщалось, что «Юве» заплатит за аргентинца 15-20 миллионов евро. При этом следующий сезон игрок может провести в аренде, в частности, вернуться в «Дженоа».

В прошедшем сезоне футболист провел 27 матчей в чемпионате Италии. На его счету 2 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, официальный «Twitter» «Ювентуса»

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