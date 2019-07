Кристиан Ромеро близок к переходу в «Ювентус»

Аргентинский защитник «Дженоа» может покинуть команду. Футболист близок к переходу в «Ювентус».

Сообщается, что cегодня утром 21-летний аргентинец прибыл в медицинский центр туринского клуба. В настоящее время защитник проходит медобследование.

После прохождения процедур игрок подпишет полноценный контракт с «бьянконери». Ранее сообщалось, что «Юве» заплатит за аргентинца 15-20 миллионов евро. При этом следующий сезон игрок может провести в аренде, в частности, вернуться в «Дженоа».

Cristian Romero is here for his Juve medical! 🏥⚪⚫ pic.twitter.com/95wN6IUKKF

— JuventusFC (@juventusfcen) July 9, 2019