Никита Бурда может перейти в «Рому»

Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда может покинуть клуб этим летом. 24-летний футболист близок к переезду в чемпионат Италии.

Римляне рассматривают также кандидатуры защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена, а также игрока «Ювентуса» — Даниэле Ругани. Однако, итальянцы сомневаются в приобретении Ловрена из-за его физических кондиций и опасаются повторения опыта «Барсы» с защитником Томасом Вермаленом.

«Бьянконери» же готовы отпустить Ругани только в аренду без права выкупа. Этот вариант не устраивает «волков».

Именно поэтому «Рома» обратила внимание на украинского защитника. Его трансферная стоимость составляет порядка 4-5 млн. евро.

В прошедшем сезоне Бурда провел 26 матчей в чемпионате Украины. В его активе 2 забитых мяча.

Фото: «twitter» FutbolArena

Источник: La Gazzetta dello Sport