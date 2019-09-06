Теему Пукки забил 10 голов в 8 матчах за «Норвич» и сборную Финляндии

Автор: Анатолий Акулов 0

Финский нападающий показывает высокую результативность на старте сезона. Что в национальной сборной, что в английском клубе.

Сборная Финляндии победила Грецию (1:0) в рамках квалификационного раунда Евро-2020. Единственный гол забил форвард Теему Пукки, реализовав пенальти на 52-й минуте встречи.

Таки образом, 29-летний футболист забил 10 голов в последних восьми матчах за сборную и «Норвич Сити» в АПЛ. В Англии Теему с пятью мячами в четырех играх уступает в гонке бомбардиров лишь Серхио Агуэро из «Ман Сити», забившему 6 голов.

Финская сборная после 5 туров отборочного раунда занимает 2-ую строчку в группе J. На счету команды 12 очков.

Фото: Twitter
Источник: Спорт-Экспресс

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