Теему Пукки забил 10 голов в 8 матчах за «Норвич» и сборную Финляндии

Финский нападающий показывает высокую результативность на старте сезона. Что в национальной сборной, что в английском клубе.

Сборная Финляндии победила Грецию (1:0) в рамках квалификационного раунда Евро-2020. Единственный гол забил форвард Теему Пукки, реализовав пенальти на 52-й минуте встречи.

Таки образом, 29-летний футболист забил 10 голов в последних восьми матчах за сборную и «Норвич Сити» в АПЛ. В Англии Теему с пятью мячами в четырех играх уступает в гонке бомбардиров лишь Серхио Агуэро из «Ман Сити», забившему 6 голов.

Финская сборная после 5 туров отборочного раунда занимает 2-ую строчку в группе J. На счету команды 12 очков.

Фото: Twitter

Источник: Спорт-Экспресс